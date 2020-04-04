Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля отменил спектакли

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля отменил все спектакли до 2 мая.

Как сообщает пресс-служба театра, все билеты подлежат возврату. Зрителям вернут 100% цены билета. Их можно будет вернуть по месту их приобретения до 31 мая.



«Касса театра начнет свою работу в прежнем режиме с получением особого распоряжения о возобновлении работы», — отметили в театре.

Ранее сообщалось, что Театр им. Г. Камала будет показывать спектакли дистанционно.