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Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля отменил спектакли

01:29, 04.04.2020
Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля отменил спектакли
Фото: wikipedia.org / Disciple

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля отменил все спектакли до 2 мая.

Как сообщает пресс-служба театра, все билеты подлежат возврату. Зрителям вернут 100% цены билета. Их можно будет вернуть по месту их приобретения до 31 мая.

«Касса театра начнет свою работу в прежнем режиме с получением особого распоряжения о возобновлении работы», — отметили в театре.

Ранее сообщалось, что Театр им. Г. Камала будет показывать спектакли дистанционно.

ОбществоКультура Татарстан
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