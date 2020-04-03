Власти Татарстана рассказали о возрасте заболевших коронавирусом

Власти Татарстана рассказали о возрасте заболевших коронавирусом.

Так, жителям республики, у которых диагностировали COVID-19, от 20 до 46 лет.

Этим и обусловлен большой процент протекания болезни в бессимптомной форме, объяснила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее сообщалось, что в Москве почти половина заболевших COVID-19 младше 45 лет, также коронавирусной инфекцией заболели 17 детей.

