Новости общества

17:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана рассказали о возрасте заболевших коронавирусом

15:37, 03.04.2020
Власти Татарстана рассказали о возрасте заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана рассказали о возрасте заболевших коронавирусом.

Так, жителям республики, у которых диагностировали COVID-19, от 20 до 46 лет.

Этим и обусловлен большой процент протекания болезни в бессимптомной форме, объяснила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее сообщалось, что в Москве почти половина заболевших COVID-19 младше 45 лет, также коронавирусной инфекцией заболели 17 детей.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров