Систему СМС-разрешений на выход в Татарстане не планируют отменять

Систему СМС-разрешений на выход в Татарстане не планируют отменять, сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Она отметила, что в течение двух дней с момента запуска сервиса у пользователей было много вопросов и замечаний к работе системы, однако сейчас нареканий практически не поступает.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина подчеркнула, что система зарекомендовала себя положительно.

Напомним, получить специальное СМС нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

Для того чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку и вынести мусор, разрешение не требуется.

