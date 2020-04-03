Власти Татарстана разъяснили, как должны работать сельхозпредприятия во время режима самоизоляции
Деятельность предприятий, связанных с сельским хозяйством, определяется форматом справки, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
«По деятельности предприятий, связанных с сельским хозяйством, определен формат справки. В течение первого-второго дня было много замечаний, сегодня практически не поступает замечаний, и мы отрабатываем каждое замечание по ситуации», — ответила она на вопрос корреспондента «Реального времени».
Напомним, для работников предприятий, которые не приостанавливают свою деятельность во время карантина, утверждена форма справки от работодателя.
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