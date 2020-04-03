Уволенных из-за пандемии сотрудников в такси не ждут

Фото: Ринат Назметдинов

Таксисты пытаются выжить и надеются на майские «вечеринки в честь победы над коронавирусом»

Таксомоторная отрасль хоть и работает в условиях пандемии и самоизоляции во многих регионах, но пострадала, как и любой другой бизнес, заявила сегодня председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова на онлайн-совещании с региональными таксистами. Кроме того, что количество заказов снизилось, а кредитные платежи никуда не делись, у таксопарков появились еще и новые расходы: на постоянную дезинфекцию и защитные средства для водителей. Зарипова тем не менее делает оптимистичные заявления:

— Надеюсь, уже в майские праздники мы будем закатывать вечеринки в честь победы над коронавирусом. Сейчас надо подумать, как выжить до 30 апреля.

Но вот в чем точно не будут испытывать недостатка таксомоторные компании, так это в водителях. Зарипова спрогнозировала большой приток новых сотрудников в эту сферу из числа тех, кто потерял работу или иной источник дохода в период пандемии COVID-19. И в этом таксисты видят еще одну проблему — под угрозой рабочие места «профессиональных таксистов».

Новоявленных таксистов отсечет алгоритм

Зарипова на совещании сразу же заявила ряд мер по спасению таксомоторной отрасли, и первой из них как раз стала борьба с притоком новых таксистов.

— Мы хотим запустить алгоритмы для верификации лучших водителей такси. Нужно чтобы те, кто постоянно работает, не пострадали от вчерашних менеджеров, кто пришел со своими машинами или становится самозанятым, — заявила Зарипова.

Правда, подробностей работы такого алгоритма она пока не приводила.



Вторая мера — тоже алгоритм, но уже для удаленной работы таксопарков. Большая часть таксомоторной сферы, конечно, работает офлайн — на удаленку водителя перевести невозможно. А вот диспетчеров или бухгалтеров — вполне.

Третья мера — оптимизация парка машин. От простаивающих авто будут всеми силами избавляться.

— Мы понимаем, что машины куплены в кредит и лизинг и они будут простаивать. Может быть, часть машин мы сможем пристроить в каршеринг. Может быть, их сейчас можно перепродать по хорошей цене. Может быть, передадим их в другие регионы, где в них есть необходимость, — заявила Зарипова.

С кем таксисты хотят договориться

Таксомоторные компании намерены выйти с инициативой к федеральному Минпромторгу, чтобы разработать новые лояльные программы субсидий для перевода автомобилей с бензина на газ.

К банкам и лизинговым организациям они собираются обратиться с просьбой отменить проценты по платежам. К российским производителям запчастей — с просьбой обеспечить бесперебойную поставку, так как запчасти из Китая возят уже не так активно. А региональные власти — собираются попросить не «кошмарить» таксистов.

Таксомоторные компании намерены выйти с инициативой к федеральному Минпромторгу, чтобы разработать новые лояльные программы субсидий для перевода автомобилей с бензина на газ. Фото Рината Назметдинова

— Есть регионы, где «кошмарят» водителей такси, где проверяют их на всевозможные соответствия легальным требованиям, а нелегальные водители как ездили, так и ездят. Мы хотим попросить региональные власти ввести мораторий на все проверки, кроме проверок Роспотребнадзора по санитарным требованиям, — сказала Зарипова.

И еще одна сфера переговоров касается уже не экономической составляющей, а удобства работы. Зарипова предложила владельцам всех закрытых парковок — будь то платные парковки, парковки у аэропортов или дворы со шлагбаумами, начать пускать к себе таксистов бесплатно, чтобы те могли быстрее доставить и забрать клиентов, и клиентам пришлось бы меньше времени провести на улице.

Александр Артемьев