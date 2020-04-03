Путин проведет совещание по нефти в преддверии встречи ОПЕК+
Президент России Владимир Путин в середине дня проведет совещание по нефти, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин встретится с профильными руководителями ведомств и нефтяниками для того, чтобы обсудить ситуацию с нефтью.
«По сути, это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок, это перед тем как была сорвана сделка ОПЕК+», — сказал он.
Он уточнил, что совещание состоится после 15—16 часов вечера, частично мероприятие будет открыто для прессы, передает «Интерфакс».
Напомним, что мировые цены на нефть обрушились после того, как Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в начале марта не смогли прийти к соглашению по поводу продления сделки после первого квартала 2020 года.
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