Путин проведет совещание по нефти в преддверии встречи ОПЕК+

Президент России Владимир Путин в середине дня проведет совещание по нефти, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встретится с профильными руководителями ведомств и нефтяниками для того, чтобы обсудить ситуацию с нефтью.

«По сути, это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок, это перед тем как была сорвана сделка ОПЕК+», — сказал он.

Он уточнил, что совещание состоится после 15—16 часов вечера, частично мероприятие будет открыто для прессы, передает «Интерфакс».

Напомним, что мировые цены на нефть обрушились после того, как Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в начале марта не смогли прийти к соглашению по поводу продления сделки после первого квартала 2020 года.

