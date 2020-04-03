В Кирове задержан вице-губернатор по подозрению во взяточничестве

Фото: «Реальное время»

В Кировской области УФСБ задержало вице-губернатора Андрея Плитко. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко создал преступную группу для получения взяток от предпринимателей. Участники группы получали деньги от бизнесменов и юридических лиц за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

Самого чиновника задержали 3 апреля при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей, передает «Коммерсант». По неподтвержденным данным, задержан также министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин.

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