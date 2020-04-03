Фазлеева выступит сегодня с обращением по ситуации с коронавирусом в Татарстане

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Сегодня, 3 апреля, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева выступит с заявлением в связи с ситуацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане.

Трансляция начнется в 15.00.

Вместе с ней выступят руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина и министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, пишет «Татар-информ».