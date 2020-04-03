«Ак Барс» не намерен сокращать выплаты хоккеистам из-за карантина
В руководстве «Ак Барса» намерены в полном объеме выполнить контрактные обязательства перед своими хоккеистами, несмотря на досрочное завершение сезона из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор клуба Мансур Усманов.
«Про сокращение зарплат мы не говорим, скорее о выплатах по контрактам. Изучаем данный вопрос, но думаю, что выплатим все суммы полностью», — сказал Усманов.
Также руководитель казанцев сообщил, что клуб на 95% достиг запланированных на сезон коммерческих целей. Это позволяет рассчитывать, что «Ак Барс» сможет избежать проблем с выплатами хоккеистам команды.
Напомним, ранее генеральный менеджер клуба Рафик Якубов рассказал о возможном сокращении бюджета команды из-за коронавируса.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым