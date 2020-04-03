В «Ак Барсе» рассказали о возможном сокращении бюджета из-за коронавируса

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о влиянии нынешней эпидемиологической ситуации на казанский клуб.

По словам функционера, на данный момент речи о сокращении бюджета команды не идет. В клубе надеются, что «Ак Барс» избежит серьезных проблем.

«Как коронавирус отразится на «Ак Барсе» и финансировании? Мы готовимся. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация. Мы верим, что все будет хорошо и надеемся только на лучшее. Но пока у нас разговоров не было о сокращении бюджета», — сказал Якубов на пресс-конференции с журналистами.