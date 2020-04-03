В Казани задержали мужчину, укравшего 60 пар перчаток

Фото: «Реальное время»

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Московский» задержали в Казани ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже 60 пар перчаток и четырех солнцезащитных очков.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, на одном из рынков неизвестный взломал замок от торговой точки и похитил солнцезащитные очки в количестве четырех штук и более 60 пар перчаток. Потерпевший, заметив пропажу, заявил в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Свою вину от отрицать не стал,объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное имущество вернули владельцу.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

