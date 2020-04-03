Член Совета Федерации РФ от РТ: Татарстан может сократить срок нерабочих дней

Член Совета Федерации РФ от Татарстана, экс-начальник управления президента РФ по внутренней политике Олег Морозов предположил, что Татарстан может самостоятельно сократить срок нерабочих дней.



«Мне кажется, что Путин абсолютно четко дал понять, что решения в сторону сокращения вот этого карантинного режима могут принимать в одностороннем порядке регионы в зависимости от той ситуации с коронавирусом, которая складывается на территории. Поэтому у Татарстана есть полное право это сделать, если республика поймет, что у нее ситуация пошла в правильном направлении, что число больных не растет, а уменьшается. Конечно, Татарстан может срок «выходных» у себя сократить», — ответил Морозов на вопрос «Реального времени».

Обозначая срок 30 апреля, по мнению Морозова, Путин озвучил максимальный срок, имея в виду, что месячные «каникулы» коснутся только тех регионов, где ситуация с пандемией будет критической, и где нельзя будет по-другому поступить. Во всех остальных случаях можно будет идти по пути уменьшения срока.

Подробнее о том, как в Татарстане отреагировали на обращение президента о нерабочем апреле в материале «Реального времени».

