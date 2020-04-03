Верховный суд РТ оценит законность ареста замглавы МЧС Татарстана

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Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана рассмотрит жалобы на арест Ильхама Насибуллина по делу о коммерческих «госуслугах» спасателей. Защита подозреваемого в злоупотреблении полномочиями замминистра настаивает на смягчении меры пресечения.



Напомним, замглавы МЧС республики был водворен в СИЗО 18 марта. На следующий день суд по тому же делу арестовал двоих подозреваемых в мошенничестве руководителей компании «ОДС» — Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева.

По версии следствия, подконтрольная неустановленным должностным лицам министерства фирма «ОДС» на протяжении 7 лет использовала ресурсы и дублировала функции государственной «Поисково-спасательной службы РТ» при МЧС республики, обогатившись на 162 млн рублей. Причем услуги коммерческой компании потенциально навязывали опасным предприятиям, намеренно занижая степень их готовности к ЧС при проверках.

Насибуллин при избрании меры пресечения заявлял — состава преступления не видит.