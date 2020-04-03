Как в самоизоляции законно погулять с ребенком в Татарстане

Уже по истечении трех дней полной самоизоляции у некоторых татарстанцев сдали нервы. Особенно непросто молодым родителям, чьи малыши в домашнем «заточении» с непривычки устраивают истерики. Мамы выплескивают возмущение в соцсетях: «с собаками можно гулять, а с детьми — нет». Посыл, с одной стороны, обоснованный: ребенку нужны свежий воздух и движение.



«Почему с собаками гулять можно, а с детьми — нельзя?!» — возмущается в блоге zen.yandex.ru пользовательница МамаША.



В татарстанском списке целей сервиса выдачи СМС-пропусков есть много вариантов — от посещения суда до участия в похоронах, но вот прогулка с детьми в нем не значится. Тем не менее совместить некоторые цели с прогулкой ребенка все же возможно. Например, выбрав посещение кредитных организаций и почтовых отделений (пункт 7 в списке целей), дойти до этих учреждений можно вместе с ребенком.



Подробнее в материале «Реального времени».