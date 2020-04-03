Главное к утру: миллион зараженных по миру и новый заместитель министра по цифровому развитию в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 3 апреля.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об освобождении Булата Исмагилова от должности первого заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Другим документом Песошин назначил на должность Исмагилова Илью Начвина. Он начал работать с 1 апреля
- Количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, в мире превысило 1 млн человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. Больше всего их в США (236,3 тыс.), Италии (115,2 тыс.) и Испании (110,2 тыс.).
- Десять деревень Мамадышского района Татарстана остались без единой аптеки. По словам жителей деревни Усали, обычный парацетамол или аспирин здесь на вес золота. На данный момент здание, где была аптека, пустует уже 5 лет. Все это время жителям деревни возят лекарства из Казани и других населенных пунктов.
- По итогам I квартала 2020 года при поддержке Гарантийного фонда Татарстана предприниматели республики смогли привлечь 988,8 млн рублей под поручительства. Сам фонд выдал 65 поручительств на сумму 261,2 млн рублей. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявили три факта изготовления и продажи справок о трудоустройстве, дающих право на передвижение по Казани в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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