Театр им. Г. Камала будет показывать спектакли дистанционно

Театр им. Г. Камала с 8 апреля начнет дистанционно показывать спектакли текущего репертуара.

Трансляция будет вестись на сайте театра, там же размещена афиша. Показ будет сопровождаться субтитрами на русском языке.

Стоимость показа является свободной, ее зритель устанавливает самостоятельно при регистрации на сайте театра.

Напомним, Театр им. Г. Камала с 23 марта открыл бесплатный доступ к записям знаковых татарских спектаклей на своем официальном youtube-канале. Сейчас зрители могут посмотреть следующие спектакли: «Әлдермештән Әлмәндәр»/«Старик из деревни Альдермеш» (1976), «Ахырзаман»/«Плаха» (1987), «Кара чикмән»/«Черная бурка» (2002), «Үлеп яратты»/«Любовь бессмертная» (2011), «Йөзек кашы»/«Перстень» (2011), «Мулла» (2012), «Галиябану» (2015).