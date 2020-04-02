Путин допустил сокращение выходных дней

Президент России Владимир Путин в обращении сообщил, что если обстановка позволит, то будет скорректирован период объявленных нерабочих дней в сторону его сокращения.

По его словам, очень важно сохранить рабочие места. В основе решения ключевых задач лежит эффективная, стабильно работающая экономика. Путин просит граждан предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям специалистов. Решающим фактором остаются ответственность и взаимоподдержка. Эта неделя показала, что понимание ситуации помогает снизить риски.

«Реальное время» вело онлайн-трансляцию выступления главы государства.