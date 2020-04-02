Матвиенко: медицинские маски разрешат производить без лицензии

Российские власти отменят необходимость получения лицензии для производства медицинских масок. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала сенаторам обсудить возможности организации производства с губернаторами.

«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно лицензию, а просто запрос, получаете разрешение на производство масок», — приводит ТАСС цитату Матвиенко.

Напомним, что Минпромторг Татарстана опубликовал список производителей медицинских масок в республике. КАМАЗ начал производить медицинские костюмы для медперсонала.