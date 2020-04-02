Почти половина соискателей из Татарстана заявили о сложности в поиске работы

Фото: Предоставлено пресс-службой «Бизнес Платформы»

HeadHunter провел опрос среди соискателей работы из Татарстана. Почти половина (45%) респондентов заявила, что из-за кризиса стало сложнее искать работу.

По словам руководителя пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова, несмотря на данные показатели, каждый третий опрошенный заявил, что ситуация не изменилась. А 2% считают, что работу, наоборот, стало искать легче. В целом от кризиса страдают туризм, спортивные клубы, салоны красоты и общепит.

Однако есть сферы, где, напротив, наблюдается всплеск активности. Так, возрос спрос на водителей и курьеров, передает «РБК Татарстан».

Ранее в Москве сервис «Работа.ру» (принадлежит Сбербанку) отметил всплеск интереса работодателей к вакансии «Курьер». Спрос на них со стороны компаний за последний месяц вырос на 17,5%.

