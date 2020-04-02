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Исполком Казани установил ограничения массы транспорта на мостах города

14:13, 02.04.2020
Исполком Казани установил ограничения массы транспорта на мостах города
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Казани утвердил перечень мостов и путепроводов города, на который вводится ограничение массы для транспорта. Комитет по транспорту города должен установить на въездах на объекты соответствующие знаки.

Казанскому отделу ГИБДД рекомендуется следить за исполнением этих ограничений.

Согласно опубликованному в сборнике документов мэрии постановлению, на мосты через Булак не должны въезжать автомобили тяжелее 5 тонн.

Ограничения до 15 тонн касаются мостов на улицах Достоевского, Назарбаева (через озеро Кабан) и Ново-Давликеевской.

На остальных объектах вводится ограничение до 30 тонн.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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