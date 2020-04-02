Полицейские в Татарстане проверяют объявления о продаже поддельных справок с работы

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Полицейские в Татарстане фиксируют объявления о продаже фальшивых справок, позволяющих выходить из дома во время полной изоляции, и проверяют их.

Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова напомнила, что справки выдаются для сотрудников предприятий, которые продолжают работать.

Если у полицейских при проверке документы вызывают сомнения, их изымают до установления обстоятельств, уточнила она.

Напомним, в Татарстане утвердили форму справки от работодателя. Документ необходим людям, работающим в организации, деятельность которой не приостановлена.

