Полицейские в Татарстане проверяют объявления о продаже поддельных справок с работы
Полицейские в Татарстане фиксируют объявления о продаже фальшивых справок, позволяющих выходить из дома во время полной изоляции, и проверяют их.
Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова напомнила, что справки выдаются для сотрудников предприятий, которые продолжают работать.
Если у полицейских при проверке документы вызывают сомнения, их изымают до установления обстоятельств, уточнила она.
Напомним, в Татарстане утвердили форму справки от работодателя. Документ необходим людям, работающим в организации, деятельность которой не приостановлена.
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