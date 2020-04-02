УЕФА приостановил правило финансового фэйр-плей на время пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил действие правил финансового фэйр-плей из-за пандемии коронавируса.

Такое решение было принято сегодня на генеральном собрании руководителей футбольных федераций, входящих в УЕФА. Члены союза согласились с тем, что текущие обстоятельства требуют некоторых изменений для того, чтобы облегчить работу федераций и клубов.

В связи с этим исполнительный комитет решил приостановить положения в сфере лицензирования футбольных команд. Послабления в отношении финансового фэйр-плей коснутся исключительно те клубы, которые будут выступать в еврокубках в сезоне 2020/21 годов.

Напомним, ранее УЕФА перенесла проведение чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне РФС приостановил проведение футбольных соревнований до 21 мая.