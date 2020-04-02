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Татарстанцы стали чаще заказывать товары для дистанционной работы и учебы

11:10, 02.04.2020
Татарстанцы стали чаще заказывать товары для дистанционной работы и учебы
Фото: realnoevremya.ru

Жители Татарстана заказывают сейчас в два раза больше товаров, чем годом ранее.

В списке кроме продуктов питания и товаров повседневного спроса стали чаще появляться товары для дистанционной работы и учебы, а также домашнего досуга.

Многие жители республики предпочитают пользоваться способом бесконтактной доставки до двери или доставкой в постаматы. Количество пользователей, выбирающих забирать заказ так, растет каждую неделю, передает Минэкономики РТ со ссылкой на компанию Ozon.

ОбществоБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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