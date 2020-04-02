КФУ планирует открыть в Казани детский сад для детей с аутизмом

Казанский федеральный университет планирует открыть в столице Татарстана детский садик, который будет заниматься разработкой технологий по социализации детей с аутистическими расстройствами.

Планируется, что детское дошкольное учреждение начнет работу 1 сентября 2020 года, поделился планами с «Реальным временем» ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«У нас для этого есть и медики, и психологи, и педагоги. Это междисциплинарная тема, и даже небольшое наше продвижение в ней станет большим стимулом для других. Сейчас мы набираем кадры, получаем лицензию, встречаемся с родителями, создаем родительский комитет, чтобы работать совместно», — рассказал он.



Проект реализуется на базе реконструированного силами университета детсада на проспекте Ибрагимова.



Подробнее о планах университета на будущее — в материале интернет-газеты.