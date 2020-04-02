В Казани началось комплектование детских садов на новый учебный год

Накануне в Казани стартовало комплектование детских садов на 2020/21 учебный год. Отслеживать направление ребенка можно в личном кабинете на портале государственных услуг РФ или на портале государственных и муниципальных услуг РТ.

Статус заявки «направлен в детский сад» означает, что ребенку предоставлено место в детском саду. После этого родителям надо дождаться приглашения на встречу в детсад, в рамках которой будет принят полный комплект документов и заключен договор на оказание образовательных услуг. После стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации родителям необходимо будет обратиться с заявлением о зачислении ребенка в детский сад к руководителю учреждения, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани с 1 апреля по 30 июня документы на зачисление детей в детские сады будут приниматься только через электронную почту. Личный прием родителей в детских садах будет осуществляться по предварительному приглашению в назначенное время.