Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +7 градусов

В четверг, 2 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-западный, западный умеренный, утром, днем местами порывистый сильный 15—18 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до +7°С. В Казани возможно от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +2°С до +5°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре до 18 м/с.