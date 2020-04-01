Итоги дня: запуск сервиса по выдаче СМС-пропусков в Татарстане, сдвиг начала призыва, система для отслеживания россиян
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 апреля.
- За последние сутки в Татарстане не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. Всего медики выявили 19 случаев заражения коронавирусом на территории Татарстана. Двое пациентов уже полностью выздоровели. Всего в России выявлены 2 777 случаев инфицирования. 24 человека умерли в результате заболевания, 190 выздоровели.
- Призывные комиссии в Татарстане начнут свою работу на две недели позже. Об этом сегодня официально объявил глава военного комиссариата РТ генерал-майор Сергей Погодин. С целью предотвращения распространения коронавируса явка граждан запланирована не ранее 13 апреля. Первые отправки в войска запланированы на 20 мая этого года. В весенний призыв, который стартовал сегодня, из Татарстана отправятся служить 3 100 человек.
- В сервисе по выдаче разрешений на выход из дома в Татарстане в условиях самоизоляции зарегистрировались уже 10 тысяч пользователей. Пока, по словам Хайруллина, наблюдаются перебои в отправке СМС несколькими операторами на старте системы. С расширением возможностей системы эта проблема сойдет на нет.
- Минкомсвязь РФ разработала систему отслеживания граждан, которые контактируют с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
- Госдума поддержала поправку в законопроект об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов. Уточняется, что в перечень лекарств, которые будут продаваться дистанционно, не вошли лекарственные препараты предметно-количественного учета, психотропы, наркотические и спиртосодержащие больше 25%. Стоит отметить, что новый закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.
- Госдума приняла закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Согласно нововведениям, физлица и ИП, взявшие до вступления закона в силу подобный кредит, смогут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, при условии, что их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более.
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