Ак Барс Банк запустил горячую линию по вопросам работы сервиса цифровых пропусков

Ак Барс Банк запустил горячую линию по техническим вопросам работы сервиса цифровых пропусков в Татарстане — 8 800 250 90 33.



Специалисты кол-центра Ак Барс Банка консультируют жителей Татарстана по вопросам регистрации в сервисе и дистанционного оформления цифровых пропусков.

Для остальных случаев работают горячие линии:

— кол-центр «Мы поможем»: 8(843) 598-3-598;

— горячая линия взаимопомощи #МыВместе: 8 800 200 3411 (по вопросам доставки продуктов питания и лекарств пожилым людям);

— единая горячая линия: 8 800 222 5900.



С 30 марта на территории Татарстана в связи с недопущением масштабного распространения коронавирусной инфекции был введен режим самоизоляции для всех жителей республики. Татарстан стал первым регионом в стране, реализовавшим систему для дистанционного оформления разрешений на перемещение во время пандемии коронавируса. Проект реализован Министерством цифрового развития Республики Татарстан совместно с командой Центра цифровой трансформации и Ак Барс Банка.



С подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://covid19.tatarstan.ru.

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