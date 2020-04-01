Минздрав РФ оценил готовность российских регионов к коронавирусу

Министерство здравоохранения России удовлетворительно оценило готовность системы здравоохранения страны к распространению нового коронавируса.

Ведомство ежедневно мониторит ситуацию с распространением вируса и готовность системы здравоохранения. На данный момент во всех регионах РФ создали телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, а также разработали планы по противодействию распространению коронавируса и организации оказания медицинской помощи пациентам, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня.