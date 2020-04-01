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Минздрав РФ оценил готовность российских регионов к коронавирусу

18:10, 01.04.2020
Минздрав РФ оценил готовность российских регионов к коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения России удовлетворительно оценило готовность системы здравоохранения страны к распространению нового коронавируса.

Ведомство ежедневно мониторит ситуацию с распространением вируса и готовность системы здравоохранения. На данный момент во всех регионах РФ создали телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, а также разработали планы по противодействию распространению коронавируса и организации оказания медицинской помощи пациентам, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Татарстане штрафовать за выход из дома без пропуска начнут с завтрашнего дня.

ОбществоВластьМедицина
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