МЧС предупредило татарстанцев по СМС о сильном ветре до 18 м/с
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий 2 апреля. Соответствующие СМС-сообщения получили жители республики.
По информации Гидрометцентра РТ, завтра на территории Татарстана ожидается сильный ветер порывами 15—18 м/с.
В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах в связи с низкой видимостью. В частности, рекомендуется увеличить дистанцию между машинами на дороге и тормозить плавно.Общество Татарстан
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