Мэрия: в Казани все сотрудники предприятий непрерывного цикла получили пропуска

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэрия Казани сообщила, что медики, коммунальщики и сотрудники магазинов и аптек получили справки, разрешающие передвижение по городу.

«В Казани все сотрудники медучреждений, а также организаций, обеспечивающих город необходимыми ресурсами, получили справки установленного образца. Среди них — медучреждения, МУП «Водоканал», «Казэнерго», региональные операторы по вывозу мусора, предприятия торговли и другие организации, не прекращающие свою деятельность в режиме самоизоляции», — сообщается на сайте мэрии.

Напомним, что в Татарстане введен режим самоизоляции. На улицу можно выходить только в ближайший магазин или аптеку, погулять с животными или выкинуть мусор. Для других передвижений по городу необходимо получать специальную справку.