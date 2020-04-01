В Петербурге возбудили два уголовных дела на нарушителей карантина

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В Санкт-Петербурге задержаны два человека, подозреваемых в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. 32-летняя женщина и 36-летний мужчина контактировали с зараженными и должны были оставаться на самоизоляции, однако покинули место проживания.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) по Северо-Западу, обоих задержали на вокзалах. Женщину отправят на карантин в Петрозаводск, куда она собиралась, мужчину заново поселят в изоляторе пансионата «Заря», переоборудованного под обсерватор.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

