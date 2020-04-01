Застрявшие в Индии казанцы смогли вылететь в Москву

Фото: Реальное время

Сегодня утром самолетом «Аэрофлота» эвакуировали более 400 российских граждан, застрявших в Индии из-за пандемии коронавируса. Среди них есть и жители Казани.

По информации консульского отдела посольства РФ в Индии, в Россию смогли вылететь 406 пассажиров, в том числе четыре маленьких ребенка без места. Забирали всех, в том числе тех, у кого не было билетов на обратные рейсы. Еще 150 российских граждан остались — им не хватило места. За ними отправят новый борт.

«Мы были в Удайпуре, Джайпуре, отправились дальше смотреть Индию. Но когда мы приехали в Ахмадабад, остановился весь транспорт, Индия встала, и пришлось обращаться в полицию, чтобы хоть где-то остановиться, поскольку иностранцев не селили в гостиницах. Нам помогла полиция остановиться в отеле и потом добраться до Нью-Дели, где помогало российское посольство», — рассказала ТАСС художница Валерия из Казани.



Ранее «Реальное время» рассказывало, как МИД вывозит российских граждан с Филиппин.