Итоги дня: выздоровление пациента с коронавирусом в РТ, похолодание в республике, штрафы за нарушение карантина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 31 марта.
- Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Татарстане за последние сутки. Об этом говорят данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Все они завозные. Заболевшие вернулись из Швейцарии и Италии. Общее число инфицированных по России выросло до 2 337 человек. В 17 случаях заболевание привело к летальному исходу.
- В Татарстане выздоровел второй пациент, который был заражен новым коронавирусом. По данным Республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, из 19 заболевших в РТ в больницах остаются 17 пациентов.
- Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Для неинфицированных граждан, нарушивших карантин, предусмотрен штраф от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей для физических лиц, от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей — для должностных, от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток — для юридических лиц. За распространение заведомо недостоверной информации — фейков, в период эпидемии предусмотрена уголовная ответственность.
- В Казани будет установлен особый противопожарный режим с 1 апреля по 30 мая. В период действия такого режима запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы), применение пиротехнических изделий 1—3 классов опасности на территориях населенных пунктов, в частности в садах, детских лагерях, на объектах экономики, оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел встречу в онлайн-режиме с представителями онлайн-ретейлеров Ozon, «Яндекс», Wildberries и республиканского маркетплейса KazanExpress. Глава республики призвал онлайн-ретейлеров внимательнее относиться к вопросам безопасности курьеров, обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты. Он подчеркнул, что со стороны властей будет сделано все, чтобы обеспечить бесперебойную доставку грузов, чтобы в конечном счете люди не почувствовали неудобств по срокам доставки.
- Руководитель татарстанского маркетплейса KazanExpress во время онлайн-встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым рассказал об инициативе по бесплатной раздаче продуктовых наборов людям пожилого возраста.
- На въездах в крупные населенные пункты в Татарстане расположились посты ГИБДД и Росгвардии. Проезжающим автомобилистам сотрудники правоохранительных органов объясняют, что в связи с режимом самоизоляции с завтрашнего дня въезды в города будут закрыты для тех, у кого не будет документа, подтверждающего причину перемещения.
- С 30 марта в Татарстане для граждан ввели режим полной самоизоляции. Фотокорреспондент «Реального времени» прогулялся по улицам Казани и запечатлел столицу Татарстана во время режима самоизоляции. Подробнее — в галерее интернет-газеты.
- МВД Татарстана начало проводить мониторинг городов и муниципальных образований республики на предмет нахождения жителей вне зоны самоизоляции без причины. Для этого задействованы система видеонаблюдения «Безопасный город», а также экипажи патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции.
- Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Татарстане. Так, с 1 апреля через республику пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются осадки в виде мокрого снега, сильный ветер и понижение температуры до +5 градусов. Днем 2 апреля, возможно, будет идти мокрый снег. Также синоптики прогнозируют в этот день порывистый ветер и низкую температуру.
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