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В Татарстане оштрафовали мошенницу, присвоившую 300 тысяч рублей из гранта на поддержку фермеров

09:36, 28.03.2020
В Татарстане оштрафовали мошенницу, присвоившую 300 тысяч рублей из гранта на поддержку фермеров

В Татарстане суд признал виновной в мошенничестве 44-летнюю жительницу Арского района РТ. За присвоение 300 тысяч из гранта на поддержку фермеров она оштрафована на 30 тысяч рублей.

По данным следствия, в марте 2014 года осужденная уговорила отца зарегистрироваться в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. Якобы эти действия производились только ради получения гранта на поддержку начинающих фермеров.

«Однако из полученных денег женщина перечислила 300 тысяч рублей на счет своей организации, при этом предоставив в министерство фиктивные документы об использовании всей суммы гранта по назначению», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Ранее 35-летнюю главу крестьянско-фермерского хозяйства осудили за схожие действия. Женщина получила грант, но деньги использовала на собственные нужды, а не на развитие предприятия.

Происшествия Татарстан
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