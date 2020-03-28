ФСБ задержала на границе с Казахстаном 11 тонн дезинфицирующих средств

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Пограничная служба ФСБ рассказала о задержании партии дезинфицирующих средств весом в 11 тонн, которую пытались вывезти в Казахстан. Продукцию направили для проверки в Троицкий таможенный пост.

По данным пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, на пропуске «Бугристое» был обнаружен грузовик Scania, ехавший из Москвы в Жамбыльскую область. Внутри пограничники нашли емкости объемом 500 мл и 5 л, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

По данным пресс-службы на основании постановления правительства РФ от 2 марта 2020 в России введен временный запрет на вывоз из страны дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, а также вывоза этой продукции физическими лицами для личного использования.