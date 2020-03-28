АСИ выделит 3 млн рублей авторам полезных решений для жизни людей во время пандемии

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает конкурс «Смарт.Эволюция» на лучшие практические решения, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями, а также на определение возможностей адаптировать людей и бизнес к новым условиям жизни во время пандемии и после нее.

Призовой фонд составит 3 млн рублей. Заявки принимаются до 15 мая. В конкурсе есть следующие номинации «Смарт.АнтиВирус» (решения и методики направленные на адаптацию жизни людей к условиям пандемии коронавируса), «Смарт.Медиа» (для журналистов, репортеров и блогеров, которые должны показать, как найденные ими практики отразились на жизни людей или обозначить полезное решение), «Смарт.Дело» (практики, которые уже улучшили жизни людей и их можно распространять в других регионах), «Смарт.Глобал» (направлена на поиск эффективных решений, реализованных в других странах), а также «Смарт.Признание», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) определило список финалистов Всероссийского конкурса лучших социально-экономических практик развития субъектов. От Татарстана в финал вышли четыре проекта.