Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +13 градусов

В субботу, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +8°С до +13°С. В Казани возможно от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +9°С до +11°С.

Ранее профессор КФУ сообщил о приходе полноценной весны.