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Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +13 градусов

06:30, 28.03.2020
Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 28 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +8°С до +13°С. В Казани возможно от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +9°С до +11°С.

Ранее профессор КФУ сообщил о приходе полноценной весны.

Общество Татарстан
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