«Татнефтехиминвест-холдинг» может направить чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей на развитие

Совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год, а чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей рекомендовано направить на развитие компании.

Годовое собрание акционеров должно пройти 28 мая, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством президента РТ Рустама Минниханова рассмотрел несколько новых проектов.