СМИ: неизвестные сообщили о бомбе на борту самолета Казань-Москва
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета, летевшего из Казани в Москву.
Всего «заминироваными» оказались 13 самолетов, прибывающих или отправляющихся в столиц РФ, пишет ТАСС. Четыре из них, девять уже приземлились в пунктах назначения.
Агенства отмечает, что сообщения о «минировании» поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время это коснулось 100 рейсов. Те, кто рассылают сообщения, требуют биткоины, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.
Напомним, два дня назад неизвестные также сообщили о «минировании» самолета, летевшего из Казани в Москву.Происшествия Татарстан
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