Превышение эпидпорога по ОРВИ в Татарстане составляет менее 10%

По заболеваемости ОРВИ в Татарстане руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина отметила небольшое превышение — менее 10%.

«В связи с ограничительными мерами, нерабочей неделей ждем снижения эпидпорога», — отметила она.

По ее словам, вернувшиеся туристы должны неукоснительно выполнять требования по самоизоляции.

«Пофамильный список всех таких лиц имеется. Нарушение режима легко отследить по их передвижению на автомобиле, оплате по картам в терминалах. А некоторые даже пытаются купить авиабилеты», — сказала Патяшина.

Ранее Патяшина заявила, что в режиме самоизоляции находятся более 14 тыс. татарстанцев.