Новости общества

16:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Превышение эпидпорога по ОРВИ в Татарстане составляет менее 10%

16:07, 26.03.2020
Превышение эпидпорога по ОРВИ в Татарстане составляет менее 10%
Фото: kzn.ru

По заболеваемости ОРВИ в Татарстане руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина отметила небольшое превышение — менее 10%.

«В связи с ограничительными мерами, нерабочей неделей ждем снижения эпидпорога», — отметила она.

По ее словам, вернувшиеся туристы должны неукоснительно выполнять требования по самоизоляции.

«Пофамильный список всех таких лиц имеется. Нарушение режима легко отследить по их передвижению на автомобиле, оплате по картам в терминалах. А некоторые даже пытаются купить авиабилеты», — сказала Патяшина.

Ранее Патяшина заявила, что в режиме самоизоляции находятся более 14 тыс. татарстанцев.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров