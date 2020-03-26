Правительство РФ может получить право вводить режим ЧС в России

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, которые позволит ему вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности по всей РФ или только на определенной территории.

Кроме того, предлагается внести в перечень причин возникновения ЧС «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих», пишет RT со ссылкой на законопроект.

Ранее власти всех 85 регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.