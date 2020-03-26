«Таттелеком» проведет годовое собрание акционеров в заочной форме

Совет директоров ПАО «Таттелеком» решил изменить форму проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА) с очной на заочную. Оно запланировано на 24 апреля.

Такое решение обусловлено ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

«Акциями компании владеет более двух тысяч лиц. Как показывает практика, некоторое число из них всегда принимало участие в проводившихся ранее в очной форме годовых общих собраниях акционеров. В текущих условиях возможности проведения массовых публичных мероприятий, как известно, ограничены», — сообщили «Реальному времени» в компании.



Кроме того, совет директоров изменил текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки ГОСА.