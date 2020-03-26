В Кремле уточнят, получат ли работающие на «удаленке» двойную оплату за работу в выходные

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, получат ли люди, работающие удаленно в период выходной недели с 28 марта по 3 апреля, оплату в двойном размере. Данная возможность предусмотрена Трудовым кодексом.

По его словам, он в ближайшее время уточнит данный вопрос в обязательном порядке, пишет ТАСС.

Также Песков, как пишет RT, заявил, что решений по продлению нерабочей недели нет.

Ранее Владимир Путин объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, с сохранением заработной платы. Исключение составят структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, транспорт и органы власти. Работники этих структур будут работать.