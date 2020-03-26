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В Казани участковые приостановили прием граждан

13:14, 26.03.2020
В Казани участковые приостановили прием граждан
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Управление МВД России по Казани сообщило, что участковые временно приостановили прием граждан в целях предотвращения распространения коронавируса в столице Татарстана.

Отмечается, что прием граждан остановлен до снятия ограничительных мер.

Ранее министерства и ведомства Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова восстановили прием граждан в обычном режиме. Как отметила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, решение перейти на «удаленку» ведомствами принималось самостоятельно, глава республики их подкорректировал.

Общество Татарстан
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