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На горячую линию Госкомитета Татарстана по туризму за день поступило почти 200 звонков

13:02, 26.03.2020
На горячую линию Госкомитета Татарстана по туризму за день поступило почти 200 звонков
Фото: realnoevremya.ru

Накануне, 25 марта, на горячую линию Государственного комитета Татарстана по туризму поступил 191 звонок. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Там отметили, что людей в том числе волновал вопрос о процедуре вывоза граждан России, находящихся за рубежом. В заявлении МИД РФ в связи с этим сообщается, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается 26 марта в 14.00 по местному времени.

Также в Госкомитете попросили граждан быть готовыми к обязательному 14-дневному карантину.

Напомним, в Татарстане работают несколько телефонных горячих линий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Общество Татарстан
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