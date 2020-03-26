На горячую линию Госкомитета Татарстана по туризму за день поступило почти 200 звонков

Накануне, 25 марта, на горячую линию Государственного комитета Татарстана по туризму поступил 191 звонок. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

Там отметили, что людей в том числе волновал вопрос о процедуре вывоза граждан России, находящихся за рубежом. В заявлении МИД РФ в связи с этим сообщается, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается 26 марта в 14.00 по местному времени.

Также в Госкомитете попросили граждан быть готовыми к обязательному 14-дневному карантину.

Напомним, в Татарстане работают несколько телефонных горячих линий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.