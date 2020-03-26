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Прокуратура РТ устранила незаконные приказы в сфере антитеррористической защищенности школ

11:33, 26.03.2020

В Кукморском районе РТ прокуратура выявила приказы директоров 11 образовательных учреждений об обеспечении антитеррористической защищенности.

В соответствии с законом, антитеррористическая безопасность возлагается на должностные лица, осуществляющие непосредственное руководство деятельностью работников на объектах. Вместо этого директора переложили эту ответственность на преподавателей.

Прокуратура РТ потребовала устранить нарушения. Незаконные приказы были отменены.

Общество Татарстан
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