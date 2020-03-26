В ГИБДД Казани рассказали подробности смертельного наезда трамвая

Накануне в Казани 33-летняя женщина попала под трамвай и скончалась от полученных травм. ДТП произошло в 10.39 на улице Ершова, напротив дома №51.

По предварительным данным, погибшая переходила проезжую часть в неустановленном месте, говорится в сводке ГИБДД. Умерла она уже в карете скорой помощи.

Трамваем, следовавшим по маршруту №4 ,управляла 37-летняя женщина-водитель.

Напомним, что в среду в Казани на остановке «Искра» женщина попала под трамвай. Фото прислал читатель «Реального времени».