В татарстанский арбитраж поступил новый иск о банкротстве «Казметростроя»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нижегородское ООО «МирСтройМонтажТехнология» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве АО «Казметрострой». При этом сумма требований составляет всего 300 тысяч рублей.

Заявление поступило 25 марта и дата рассмотрения еще не назначена, следует из материалов суда.

Напомним, что это далеко не первый иск о банкротстве «Казметростроя». В феврале заявление подало АО «Татэлектромонтаж» из-за долга в 39,5 млн рублей. В 2018 году налоговая служба требовала признать компанию несостоятельной и взыскать с нее 202,6 млн рублей.

