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Правительство России обсудит вопрос создания своего президиума

06:52, 26.03.2020

Сегодня, 26 марта, Кабинет министров РФ обсудит вопрос образования президиума российского правительства. Об этом говорится в материалах по заседанию правительства.

Президиум правительства создавался в первом правительстве Дмитрия Медведева (2012—2018 годы). Регулярные заседания президиума проводились в 2008—2012 годах, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра России.

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